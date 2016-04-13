Нацбанк смягчил валютные ограничения для физлиц

Национальный банк Украины расширил спектр операций по зачислению средств в иностранной валюте на собственные текущие счета физических лиц на территории Украины.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №256, вступающее в силу с 14 апреля, которым регулятор изменил порядок поступления средств в иностранной валюте на текущие счета физических лиц в пределах Украины.

Согласно обновленному порядку, на текущий счет физлица можно зачислять валютные средства, полученные в безналичной форме от родственников, средства по решению суда или других органов (должностных лиц), а также средства по операциям с ценными бумагами иностранных эмитентов, которые в установленном порядке допущены к обращению в Украине, в том числе доход по этим ценным бумагам.

Как отмечается в сообщении НБУ, до этих изменений на счета физлиц зачислялись валютные поступления только в виде процентов по остаткам на счетах, средства с других собственных счетов и внесенные физлицом наличные, в то время как в остальных случаях поступившая валюта продавалась на межбанковском валютном рынке, а на счет зачислялся гривневый эквивалент.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году планирует постепенную отмену введенных в 2014-2015 годах валютных ограничений в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в согласованной с Международным валютным фондом "дорожной карте".

С 1 марта НБУ упростил проведение переводов за пределы Украины для физических лиц-резидентов, четко определив круг лиц, которые относятся к родственникам, и смягчив отдельные требования к подтверждающим документам, которые граждане должны предоставить в банк.