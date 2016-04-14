США предоставят Украине $50 миллионов на поддержку Нацгвардии и пограничной службы

Об этом сегодня заявил заместитель Министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Майкл Карпентер во время встречи с заместителем министра внутренних дел Украины Сергеем Яровым, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

По его словам, эти средства будут выделены на закупку оборудования и проведения реформы системы управления.

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В мероприятии, целью которого было обсуждение двустороннего оборонного сотрудничества, также приняли участие Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров и глава Госпогранслужбы Владимир Назаренко.

«Я хотел бы поблагодарить Соединенные Штаты Америки за поддержку Украины в это сложное для нашего государства время. Мы высоко ценим усилия наших партнеров, прежде всего в политико-дипломатических отношениях. Для нас очень важна американская поддержка в сфере обороны. Также американское лидерство остается очень важным фактором для проведения реформ в правоохранительной сфере», - подчеркнул Сергей Яровой.

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В свою очередь Майкл Карпентер отметил: «Мы гордимся теми усилиями, которые сделали для развития Нацгвардии и Госпогранслужбы. Ведь программа помощи Украине была начата именно из Нацгвардии. Это был пилотный проект. И это был очевидный прогресс. Поэтому, когда мы решили выделить средства Украине на вопрос обеспечения безопасности на 2016 год, эти проекты помощи должны быть продолжены. Мы осознаем, что у вас есть сложные проблемы на Донбассе. Для решения их нужна эффективная работа с привлечением многих правительственных институтов». - отметил Карпентер, - Мы в дальнейшем будем поддерживать Украину и готовы сотрудничать с новым Правительством».

В завершение украинская сторона поблагодарила американских коллег за постоянную поддержку реформ в секторе обороны.