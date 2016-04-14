Народный банк Китая снова ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая в четверг резко ослабил курс юаня к доллару на 0,46%, говорится на сайте регулятора.

Средний обменный курс Народный банк Китая установил на отметке 6,4891 юаня за доллар, что на 300 пунктов выше фиксинга среды, когда курс составил 6,4591. Тем самым Народный банк Китая максимально ослабил курс юаня с 7 января, сообщает Прайм.

На фоне девальвации юаня к американскому доллару эксперты заговорили о том, что ЦБ Китая намеренно обесценивает национальную валюту для стимулирования экспорта. Премьер Ли Кэцян, глава Народного банка Чжоу Сяочуань и другие официальные лица неоднократно отвергали эти обвинения и заверяли, что Китай выступает против намеренного понижения курса своей валюты.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Бараком Обамой в Вашингтоне также высказался против намеренной девальвации национальной валюты Китая для стимулирования экспорта.

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Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках и привела к падению основных фондовых индексов Китая на 5-6%. После обострившейся напряженности на фондовых и финансовых рынках китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.