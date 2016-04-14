"Панамский скандал": Правоохранители 27 часов обыскивали офис Mossack Fonseca

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры, передает РБК.

Обыски продлились 27 часов. Власти получили доступ к 100 виртуальным серверам и некоторым физическим серверам, на которых содержатся документы компании, заявил журналистам прокурор Хавьер Карабальо. При этом ведомство не приказывало заморозить счета компании.

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«На данный момент у нас нет каких-либо убедительных доказательств, которые позволили бы нам принять какое-либо решение», - сказал Карабальо.

В самой Mossack Fonseca, в свою очередь, заявили, что готовы сотрудничать властями, как и всегда «в течение почти 40 лет ведения бизнеса».

Арестов по итогам обысков в компании произведено не было.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.