Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Журнал Forbes опубликовал список богатейших российских бизнесменов, в который вошли 200 человек. Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон впервые в истории возглавил рейтинг. Состояние Михельсона за год увеличилось на $2,7 и достигло $14,4 млрд.

Второе место в рейтинге вновь занял Михаил Фридман, контролирующий вместе с деловыми партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым крупнейшую в России финансовую и промышленную инвестиционную группу — «Альфа-групп». Состояние Фридмана за год уменьшилось на $1,3 млрд и составило $13,3 млрд.

На третьей строчке, как и в прошлом году, оказался владелец металлургического холдинга «Металлоинвест», мобильного оператора «Мегафон» и издательского дома «Коммерсантъ» Алишер Усманов. Состояние бизнесмена за год сократилось на $1,9 млрд и составило $12,5 млрд.

Прошлогодний лидер российского списка Forbes Владимир Потанин в 2016 году занял лишь четвертое место. Состояние президента холдинга «Интеррос» сократилось за год на $3,3 млрд — до $12,1 млрд.

В первую десятку богатейших бизнесменов России вошел также сооснователь Gunvor Group Геннадий Тимченко, состояние которого за год увеличилось на $0,7 млрд — до $11,4 млрд. Основной владелец металлургического гиганта «Северсталь» Алексей Мордашов занял шестое место. Его состояние за год уменьшилось на $2,1 млрд — до $10,9 млрд. В десятке богатейших россиян оказался владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (состояние $10,5 млрд, что на $3,7 млрд меньше, чем годом ранее).

Восьмое место занял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние уменьшилось на $2,3 млрд — до $9,3 млрд. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов (состояние упало на $3,3 млрд — до $8,9 млрд) и совладелец «Альфа-Групп» Герман Хан, состояние которого выросло на $0,8 млрд — до $8,7 млрд, заняли девятое и десятое место соответственно.

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Заметным новичком рейтинга российских миллиардеров стал член совета директоров «Сибура» 34-летний Кирилл Шамалов. Бизнесмен является младшим сыном давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова. Он также стал самым молодым миллиардером в рейтинге. В декабре 2015 года Reuters рассказало о свадьбе Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, которую агентство и другие СМИ называют дочерью президента Путина.

За время, прошедшее с публикации предыдущего списка, число долларовых миллиардеров в России снизилось с 88 до 77. Увеличить свое состояние, несмотря на кризис, сумели 19 из них. За год совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей России уменьшилось с $408 млрд до $360 млрд. Это худший результат с 2011 года, когда Forbes увеличил число участников рейтинга с 100 до 200.

Ранее Forbes назвал богатейших людей Украины. До этого был опубликован список богатейших людей планеты.