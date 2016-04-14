Рубль и российские индексы обвалились вслед за ценами на нефть

На торгах в четверг, 14 апреля, российский рубль теряет позиции вслед за ценами на нефть.

По данным Московской биржи, курс доллара вырос на 21 коп. и составил 66,56 руб.

Курс евро поднялся на 0,066 руб. - до 74,82 руб.

Читайте такжеКоличество бедных россиян в 2016 году превысит 20 миллионов - Всемирный банкРоссийский фондовый рынок также открылся падением.

Индекс ММВБ упал на 0,03% и составил 1932,21 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,92%, до 913,99 пункта.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть снизились в четверг после предупреждений ОПЕК о замедлении спроса и намёков России, что по итогам грядущей встречи экспортёров в Дохе будет заключено соглашение без жёстких рамок.

Так, фьючерсы на нефть Brent опустились на 1,36% - до $43,58. Фьючерсы на WTI подешевели на 1,44% - до $41,17.

Маловероятно, что производители нефти в Дохе договорятся о мерах, которые помогут сократить переизбыток предложения на рынке, составляющий сейчас примерно 2 миллиона баррелей в сутки.