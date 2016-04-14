Порошенко заявил о безальтернативности сотрудничества нового правительства с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко считает безальтернативным сотрудничество нового правительства с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом. Об этом он сказал в ходе выступления в парламенте.

Он подчеркнул, что ключевыми заданиями нового правительства должны также стать курс на евроинтеграцию, проведение прозрачной приватизации, введение эффективного управления государственными компаниями, расширение сферы применения электронных закупок.

«Новое правительство, как и предыдущее, должно неуклонно проводить курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, реформы и глубокую внутреннюю европеизацию Украины. Ни одна запятая не должна меняться в документах, которые определяют основы внешней и внутренней политики, - сказал глава государства. - Соглашение о политической ассоциации и всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли (с ЕС - УНИАН) для каждого министра - такой же настольный документ, как и Конституция, коалиционное соглашение, программа действий правительства».

Президент подчеркнул необходимость обеспечения финансовой поддержки украинских реформ.

«Подчеркиваю императивную и безальтернативную необходимость продолжить сотрудничество с МВФ и другими международными кредитными организациями, которые обеспечивают действенную финансовую поддержку украинских реформ», - отметил Порошенко.

Он обратил внимание, что задачей правительства будет рост экономики и благосостояния людей. «От стратегии выживания, вполне оправданной в 2014-15 годах, следует переходить к стратегии ускоренного развития. От затягивания поясов - до их ослабления: при первой возможности увеличение ВВП должно конвертироваться в защиту наиболее уязвимых социальных слоев, тех, кто в силу объективных обстоятельств сам не в состоянии о себе позаботиться, - сказал Порошенко. - Эта задача окажется нам по силам только при условии, что правительство добьется существенного улучшения инвестиционного климата. Чтобы инвесторы чувствовали себя не как в холодной тундре, а как в комфортных и вечнозеленых субтропиках».

При этом ключевым элементом улучшения инвестиционного климата президент назвал борьбу с коррупцией. Кабмин, по словам Порошенко, должен принимать такие решения, которые уничтожат всякую почву для коррупции.

«Речь идет о прозрачной и высококонкурентной приватизации, прозрачном управлении государственными предприятиями, о расширении объема электронных закупок, о действенной мотивации труда государственных служащих», - сказал президент.

Он напомнил, что Украине уже обещали дерегуляционную гильотину. «Но она до сих пор не обрушилась на головы бюрократов. Если бы во время Великой французской революции гильотину заряжали так же долго, королева Мария Антуанетта до сих пор была бы жива. Вопросы дерегуляции остаются одним из первых», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, через два года после Революции Достоинства бизнес не почувствовал положительных сдвигов ни на таможне, ни в налоговой. «Да, налоговых инспекторов не любят ни в одной стране мира, такая уж у них работа. Но, тем не менее, пространство для положительных изменений в отношениях налогоплательщиков и тех, кто собирает налоги, безгранично, и это одна из приоритетных задач правительства», - резюмировал глава государства.

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Как сообщал УНИАН, президент Порошенко внес в Верховную Раду прошение о назначении Владимира Гройсмана премьер-министром Украины. Парламент поддержал предложение главы государства и одновременно отправил в отставку Кабмин Арсения Яценюка, признав его заслуги перед страной в части формирования армии, стабилизации валютно-финансовой сферы, реформы полиции.