НАБУ не нашло злоупотреблений Гонтаревой при выведении средств из "Дельта Банка"

Национальное антикоррупционное бюро Украины объясняет закрытие дела против главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой отсутствием фактов злоупотребления служебным положением, при этом подтверждая факты получения ее родственниками в «Дельта Банке» наличности на общую сумму свыше 400 тыс. грн за несколько дней в феврале 2015 года, в то время как другие вкладчики банка не могли получить свои вклады с декабря 2014 года.

Как говорится в решении НАБУ, обнародованном на его странице в соцсети Facebook, в ходе досудебного расследования установлено, что после окончания срока депозитного вклада на общую сумму 800 тыс. грн 9 февраля 2015 года сын главы НБУ Антон Гонтарев заключил новый депозитный договор на сумму 200 тыс. грн, которые впоследствии получил через Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Что касается оставшихся 600 тыс. грн, то половину их них Гонтарев получил наличными через кассу банка двумя суммами - 149,9 тыс. грн и 149,1 тыс. грн - 11 и 12 февраля или в период, когда остальные вкладчики банка уже испытывали сложности с возвратом вкладов, простаивая в очередях и получая наличность по 100-200 грн в день. Данный факт сотрудники «Дельта Банка» объяснили тем, что Антон Гонтарев и члены его семьи обслуживались направлением банка для состоятельных клиентов «Дельта Премьер».

Еще половину суммы – 300 тыс. грн - Гонтарев перечислил на счет своей супруги Валерии Гонтаревой, которая получила 149,9 тыс. грн наличными через кассу банка, а впоследствии получила возмещение через Фонд гарантирования в сумме 169,9 тыс. грн. Таким образом, сын главы НБУ и его супруга получили наличными и через Фонд гарантирования вкладов все средства в сумме 800 тыс. грн в полном объеме.

«Установлено, что в период с 16 января по 2 марта 2015 года таким же образом, путем перечисления средств на счета других лиц и снятия средств частями, со счетов «Дельта Банк» сняли средства примерно 13 тыс. клиентов банка на общую сумму около 2 млрд грн. Следовательно, операции сына главы НБУ не носили исключительный характер, поэтому не могут рассматриваться как предоставление преимущества близким лицам путем злоупотребления служебным положением», - говорится в решении НАБУ.

Также в материалах бюро сообщается, что глава НБУ в марте 2015 года в интервью Hubs заявляла, что ее сын имеет депозит в «Дельта Банке» в сумме 800 тыс. грн и получит через Фонд гарантирования только 200 тыс. грн, а остальные средства пропадут, что впоследствии Гонтарева объяснила детективам НАБУ тем, что она «точно не была осведомлена, когда закончился срок этого вклада и снимал ли он с него денежные средства».

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Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро 12 апреля 2016 года закрыло дело, зарегистрированное 16 декабря 2015 года по факту злоупотребления руководством Национального банка Украины служебным положением в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

В конце прошлого года в ряде СМИ появилась информация о начале расследования Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за оформленного на ее сына депозита в «Дельта Банке».

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины – «Дельта Банка», 8 октября 2015 года. Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация.

В июне 2015 года Фонд гарантирования «заморозил» выплаты в отношении 18 тысяч вкладчиков «Дельта Банка» на общую сумму около 3 млрд грн для проверки этих вкладов на предмет незаконного «дробления», однако спустя 2 месяца снял ограничения на выплаты в отношении более 75% этих вкладчиков.