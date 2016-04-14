Инвестиции Китая в экономику США могут достичь рекордных $30 миллиардов

Китайские инвестиции в экономику США могут достичь рекордных $30 млрд в 2016 году, пишет The Wall Street Journal.

По данным исследовательской компании Rhodium Group и Национального комитета США по развитию китайско-американских отношений, если в 2014 году инвестиции Китая в США составили $11,9 млрд, в 2015-м — $15 млрд, то в 2016 году они могут увеличиться вдвое.

Как отмечает издание, в прошлом году зарубежные китайские инвестиции составили $120 млрд, из них лишь восьмая часть пришлась на США. Однако Китай стремится сделать упор на сферу технологий, оказания услуг и повышения потребительских расходов, поэтому объем инвестиций в США растет быстрыми темпами.

«Они делают многое для обновления своих технологий, создания новых экономических брендов. Мы уже видим большой сдвиг в китайских инвестициях, которые перемещаются из развивающихся стран и рынков в страны с высоким уровнем доходов, включая США, Европу и Австралию», — заявил экономист Rhodium Group Тило Ханеманна.

WSJ пишет, что в последнее время власти США требуют от чиновников тщательно исследовать китайские инвестиционные проекты, особенно связанные с финансовой инфраструктурой и технологиями, передает Gazeta.ru.

«Конечно, это может оказать психологическое давление на китайцев. У них может создаться впечатление, что в предвыборный год не стоит заключать сделки», — прокомментировал Ханеманн.

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Наибольшую выгоду США извлекают от сделок с КНР в сфере туризма, финансовых услуг, а также нефтехимической промышленности, отмечает WSJ.

Ранее сообщалось, что китайские инвестиции в страны ЕС достигли рекордных $23 млрд.