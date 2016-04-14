Гривня торгуется на межбанке по 25,70 за доллар
13:33, 14 апреля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8510/28,9560 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 25,6446 грн/долл. / Фото УНИАН
В четверг, 14 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,60/25,70 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8510/28,9560 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3880 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,6446 грн/долл., к этому часу заключено 44 сделки на сумму 14,07 млн долл.
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