Гройсман обещает экономический рост: Задания у нас сложные, но вместе мы справимся

Новое правительство Украины, кадровый состав которого утвержден парламентом сегодня, 14 апреля, должно обеспечить восстановление экономического роста и стать правительством народного доверия к власти. Об этом, выступая в Верховной Раде, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Задания у нас сложные. Но вместе мы справимся. Нам надо остановить кризис, обеспечить неизменность курса на евроинтеграцию, обеспечить восстановление экономического роста и курс на реформы. Я сделаю все, чтобы это правительство было ориентировано на результат, а его деятельность оценивалась бы реальными достижениями. Это должно быть правительство, которое вернет доверие общества к власти», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Рада утвердила представленный Гройсманом новый кадровый состав правительства и уволила старый Кабинет министров.