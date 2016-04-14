Гонтарева полетела в Вашингтон на ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева во главе украинской делегации отбыла в Вашингтон для участия в ежегодном весеннем собрании управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка, сообщается на странице НБУ в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, в ходе визита глава НБУ встретится с заместителем министра финансов США по международным вопросам Натаном Шиитсом, председателем банка Англии Марком Карни, Председателем Риксбанка (Швеция) Стефаном Ингвесом, председателем Центрального банка Австрии Эвальдом Новотны, председателем Центрального банка Грузии Кобой Гвенетадзе, председателем комиссии по вопросам финансовых рынков и капитала Латвии Петерисом Путнинсом, представителями Европейского центра по экономическим и финансовым вопросам и представителями Citi Bank.

Украинская делегация также встретится с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард и исполнительным директором МВФ от нашей группы стран Мено Снелом.

Кроме встреч в программе главы НБУ выступление на конференции для инвесторов Small Talks Symposium, которую организует Bank of America Merrill Lynch.

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Справка УНИАН. Ежегодно тысячи чиновников, глав центральных банков, журналистов, представителей общественных организаций, участников академических кругов и частного сектора по всему миру собираются в Вашингтоне для так называемых Spring Meeting, которые организуют Международный валютный фонд и Всемирный банк. В этом году весенние встречи проходят в Вашингтоне 12-17 апреля.

В программе мероприятия семинары, конференции и брифинги, на которых будут обсуждаться проблемы глобальной экономики, международного развития и финансовым рынкам.