В банке "Петрокоммерц-Украина" продлили временную администрацию
14:06, 14 апреля 2016Финансы
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Временную администрацию в в банке "Петрокоммерц-Украина" продлили на 4 дня - до 22 апреля.
В банке "Петрокоммерц-Украина" продлили временную администрацию / minfin.com.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил временную администрацию в банке "Петрокоммерц-Украина" на 4 дня до 22 апреля, сообщается на сайте Фонда.
Согласно сообщению, Фонд также на этот срок продлил полномочия временного администратора Александра Гулея.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 18 марта признал неплатежеспособным банк "Петрокоммерц-Украина", в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц - до 17 апреля 2016 года включительно - под руководством Александра Гулея.
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