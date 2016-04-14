В банке "Петрокоммерц-Украина" продлили временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил временную администрацию в банке "Петрокоммерц-Украина" на 4 дня до 22 апреля, сообщается на сайте Фонда.

Согласно сообщению, Фонд также на этот срок продлил полномочия временного администратора Александра Гулея.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 18 марта признал неплатежеспособным банк "Петрокоммерц-Украина", в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц - до 17 апреля 2016 года включительно - под руководством Александра Гулея.