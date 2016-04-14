Новый премьер о своей работе: нужно безотлагательно вернуться к налоговой реформе

Новоназначенный премьер-министр Украины обещает безотлагательно начать налоговую реформу, по завершении которой ввести мораторий на изменения Налогового кодекса сроком на 3-5 лет.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде в четверг.

“Мы безотлагательно должны вернуться к налоговой реформе. Совместно с Верховной Радой Украины я предлагаю немедленно создать рабочую группу с привлечением международных экспертов и вернуться к наработанным вариантам Налогового кодекса. Мы должны взять все лучшее, что есть в каждом из них”, - сказал он.

Также премьер-министр отметил, что после принятия консолидированного варианта налоговой реформы необходимо ввести мораторий на любые изменения.

“В результате мы должны выйти на консолидированный вариант, принятие которого обеспечит скорейшее возобновление экономического роста. И наложить мораторий на любые изменения в налоговое законодательство на протяжении 3-5 лет. Мы должны обеспечить прогнозируемость нашего государства”, - подчеркнул Гройсман.

По словам главы правительства, реформирования также требуют таможенные органы, которые должны стать максимально открытыми для бизнеса и максимально закрытыми для контрабанды.

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Как сообщал УНИАН, глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров настаивает на принятии изменений в Налоговый кодекс не позднее лета 2016 года.

По его словам, изменения в Налоговый кодекс, принятые в декабре 2015 года и снизившие ставки некоторых основных налогов, не являются полноценной налоговой реформой.