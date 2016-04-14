В НБУ говорят, что не рекомендовали клиентам банка "Хрещатик" переходить в другие банки

Национальный банк Украины опровергает заявление народного депутата о том, что регулятор рекомендовал клиентам банка "Хрещатик" переводить счета в банки, приближенные к руководству НБУ.

"Национальный банк опровергает информацию, распространенную в СМИ народным депутатом Михаилом Головко. Сообщаем, что Национальный банк не давал никаких рекомендаций клиентам банка "Хрещатик" по переходу на обслуживание в другие банки. Также члены правления Национального банка Украины не имеют отношения ни к одному банку, ведь это может привести к конфликту интересов", - говорится в сообщении на сайте НБУ.

Регулятор подчеркнул, что в связи с распространением недостоверной информации о злоупотреблениях руководством регулятора Центральный банк принял решение о подаче судебного иска к народному депутату Головко о защите деловой репутации. Среди требований Национального банка Украины - опровержение ложной информации и компенсация нанесенного морального ущерба.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обратился в Дрогобычский районный суд Львовской области с иском против депутата Верховной Рады Украины от "Объединения "Самопомич" Павла Костенко о защите деловой репутации, требуя опровержения ложной информации и компенсации нанесенного морального ущерба. Депутат распространял недостоверную информацию о злоупотреблениях руководством регулятора при проведении операций с облигациями внутреннего государственного займа, в то время как НБУ никогда не совершал никакие операции с указанными депутатом ОВГЗ с международным идентификационным кодом ISIN UA4000152441.

5 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка о признании неплатежеспособным банка "Хрещатик" ввел в банк временную администрацию. Фонд оценивает объем выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка в 2,8 миллиарда гривень и обещает начать эти выплаты не позднее, чем на 20 рабочий день после введения временной администрации.

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Банк "Хрещатик" работает на рынке Украины с 1993 года и входит в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка на его сайте, ключевыми владельцами финучреждения являются гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.