"Ощадбанк" отсудил у группы "Креатив" более полумиллиарда гривень

Государственный "Ощадбанк" выиграл суд по взысканию с компании "Креатив" кредитной задолженности в размере 16,7 миллиона долларов США, 1,2 миллиона евро и 72,6 миллиона гривень, что в сумме составляет более 0,5 миллиарда гривень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на решение Хозяйственного суда Кировоградской области от 13 апреля.

Банк отмечает, что это был второй иск против компании "Креатив", а ранее, в марте 2016 года, Хозяйственный суд Кировоградской области удовлетворил первый иск банка в полном объеме о взыскании с компании задолженности в размере 22,07 миллиона долларов США и 128,31 миллиона гривень. В сумме по обоим искам банк получит более 1 миллиарда гривень.

Также сообщается что на рассмотрении в судах находится еще 10 исков "Ощадбанка" к юридическим и физическим лицам о взыскании долгов "Креатива". В том числе по одному из исков арестовано имущество одного из бывших топ-менеджеров компании Максима Березкина, который является поручителем по долгам компании на сумму более 25 миллионов долларов США.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2014 году "Ощадбанк" получил 8,5 миллиарда гривень убытка. Данные финансовой отчетности банка по итогам 2015 года пока не обнародованы.

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"Креатив" является одним из лидеров украинского рынка жиров и маргаринов с долей более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 миллиона тонн. Также "Креатив" владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тысяч тонн готовой продукции. Учредителем группы является Станислав Березкин, главой наблюдательного совета был его сын Максим Березкин, а финансовым директором – дочь Виктория Березкина.