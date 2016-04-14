Гройсман вспомнил о "дерегуляционной гильотине" от Абромавичуса: нож как туда попал, так и застрял

Новоназначенный премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает активизировать дерегуляцию, а также продолжить реформу государственных закупок с сохранением команды Prozorro.

Об этом он заявил в ходе выступления в Верховной Раде в четверг.

“Еще одно важное задание - это дерегуляция. Это та сфера, где был достигнут значительный прогресс, но этого недостаточно. По так называемой “дерегуляционной гильотине” - нож как туда попал, так и застрял. Но его на существующую бюрократию мы в конце концов опустим”, - сказал он.

Также Гройсман отметил, что приоритетом нового правительства является реформа государственных закупок и повышение Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины под руководством экс-министра Айвараса Абромавичуса планировало в 2016 году приступить к реализации «регуляторной гильотины», предусматривающей кардинальный пересмотр всех регуляторных актов.

Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла в целом законопроект, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.