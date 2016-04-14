Новый министр энергетики Насалик задекларировал 81 тысячу гривень доходов и шесть авто

Новоизбранный парламентом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, состоящий в президентской фракции и входящий в комитет Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу, за 2015 год заработал 81,122 тыс. грн, а члены его семьи - 1,547 млн грн.

Согласно его декларации, размещенной на сайте Верховной Рады, новоизбранный министр владеет автопарком из шести транспортных средств: Bentley 2004 года выпуска, Mersedes 2007 года, Peugeot-407 2006 года, ВАЗ-2107 1998 года и ВАЗ-2106 1997 года.

В распоряжении членов семьи министра находятся автомобиль Мазда 6 2014 года выпуска, Toyota Corolla 2012 года, Toyota Аventis 2012 года и Toyota Land Cruiser Prada 2007 года.

Кроме этого, министр владеет двумя земельными участками площадью 1 400 кв. м и 2 500 кв. м, а также домом площадью 725 кв. м и квартирой 300 кв. м. Членам его семьи принадлежит земельный участок площадью 128 001 кв. м.

Также, согласно декларации Насалика, у него отсутствуют какие-либо средства на счетах в банках, а у членов его семьи – 2 000 евро.

Читайте такжеРада назначила состав нового Кабмина (список)

Справка УНИАН. Игорь Насалик родился 25 ноября 1962 года в городе Александрия Кировоградской области. В 1989 году закончил Львовский государственный университет им. И.Франка по специальности "инженер оптоэлектронных систем".

В 90-х годах работал в коммерческих структурах. Был мэром города Калуш Ивано-Франковской области.

В конце октября 2014 года избран народным депутатом 8-го созыва, является заместителем главы Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.