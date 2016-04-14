Дефицит внешней торговли товарами в Украине вырос почти в 3 раза

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-февраль 2016 года составил 731 миллион долларов, что в 2,9 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода предыдущего года на уровне 254,9 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-феврале 2016 года к январю-февралю 2015 года снизился на 21,3% - до 4,722 миллиарда долларов, импорт - на 12,8%, до 5,453 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в январе-феврале 2015 года – 0,96). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 194 стран мира.

Среди стран-партнеров больше всего товаров экспортировалось в Российскую Федерацию - 7,9%, Китай – 6,9%, Польшу - 6,2%, Турцию - 5,9%, Италию - 5,8%, Египет - 5%, Германию – 4,9%, Индию - 4,8%, Испанию – 4,7%, Нидерланды - 4,2%, Венгрию - 3,5%.

Объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился на 2,1% - до 2,098 миллиарда долларов и составил 44,4% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 1,9% - до 2,454 миллиарда долларов и составил 45% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 38,2% - до 373,4 миллиона долларов, импорта - на 54,4%, до 589,4 миллиона долларов.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января 2016 года составил 295 миллионов долларов, что в 7,6 раза выше дефицита по итогам января 2015 года на уровне 38,8 миллиона долларов.

По итогам 2015 года в Украине зафиксирован профицит внешней торговли товарами 632,5 миллиона долларов против дефицита в 527 миллионов гривень по итогам 2014 года.