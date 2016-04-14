Гройсмана призвали повысить зарплаты пограничникам и учителям
Премьер-министра попросили поднять зарплаты пограничникам до уровня ВСУ, а учителям - хотя бы до уровня патрульных полицейских.
Ирина Фриз обратилась к новому Правительству с просьбой повысить заработные платы пограничникам и учителям, сообщает сайт БПП.
Отмечается, что народный депутат Украины из фракции "БПП" Ирина Фриз в зале парламента обратилась к новоизбранному Кабинету Министров Украины с просьбой обеспечить повышение заработных плат для пограничников и учителей.
"У меня настоятельной просьбе от фракции "Блок Петра Порошенко" к вам. При пересмотре бюджета, чтобы Вы, за счет профицита, подняли заработные платы пограничникам до уровня военнослужащих Вооруженных сил Украины и Национальной Гвардии, а также учителям до уровня хотя бы патрульного полицейского", - заявила Ирина Фриз.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины приняла постановление №4424 о формировании нового состава Кабинета министров.