Убыток предприятий Украины за прошлый год снизился почти вдвое

Крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, по предварительным данным, за 2015 год получили 230,612 миллиарда гривень убытка до налогообложения, что в 1,7 раза меньше уточненных данных по убытку до налогообложения за предыдущий год на уровне 389,114 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, за 2015 год по сравнению с предыдущим годом финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 51,3% - до 279,050 миллиарда гривень, а результат убыточных предприятий снизился на 11,1% - до 509,662 миллиарда гривень.

Также сообщается, что количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству по итогам года снизилось на 5,8 п.п. – до 31,9%. Наибольший удельный вес убыточных предприятий зафиксирован в отраслях водоснабжения, канализации и переработки отходов (61%), поставки электроэнергии, газа и пара (60,4%), добывающей промышленности и в разработке карьеров (53%).

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеУбыток работающих банков за февраль увеличился почти до 2 миллиардов

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, за январь-сентябрь 2015 года получили 183,894 миллиарда гривень убытка до налогообложения.

Убыток предприятий за 2014 год составил 408,169 миллиарда гривень против 38,289 миллиарда гривень прибыли годом ранее.