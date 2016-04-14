Украина получила почти $2 миллиарда помощи от Японии – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня на церемонии открытия японского завода "Фуджикура" в Яворовском районе Львовской области.

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"Несмотря на то, что Япония находится от нас за тысячи и тысячи километров, это один из крупнейших, самых надежных и наиболее стратегических партнеров", - отметил глава государства.

"Украина является государством, которое получает крупнейшую в мире японскую помощь, которая в целом составляет почти 1 млрд 900 млн долларов", - сказал Порошенко.

"Это не только строительство мостов, это не только строительство Бортнической станции аэрации. Мы договорились о том, что в ближайшее время мы будем использовать японский опыт по обеспечению менеджмента портовой инфраструктуры для увеличения использования транзитного потенциала Украины", - отметил президент.