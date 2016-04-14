Американская торговая палата призывает Гройсмана продолжить реформы Яценюка

Американская торговая палата (АТП) призывает новый состав Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом продолжить реформы, начатые предыдущим правительством Арсения Яценюка.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте АТП.

"Американская торговая палата в Украине видит в сегодняшнем назначении нового премьер-министра и Кабинета министров как вызов, так и возможность для перезагрузки процесса реформирования в Украине и достижения качественно нового уровня трансформаций. Украина сейчас переживает непростые времена, поэтому очень важно продолжить комплексные реформы, начатые предыдущим правительством", - говорится в заявлении.

В частности, АТП призывает правительство продолжить выполнение программы с Международным валютным фондом, обеспечить проведение судебной реформы, провести приватизацию госкомпаний и устранить чрезмерную бюрократию.

Глава Американской торговой палаты Энди Гундер в заявлении выразил благодарность предыдущему правительству.

"От имени членов Американской торговой палаты в Украине я хотел бы выразить искреннюю благодарность Арсению Яценюку лично и всей его команде, прежде всего, министрам Наталье Яресько, Айварасу Абромавичусу, Андрею Пивоварскому и Алексею Павленко за открытость к диалогу, профессионализм, преданность делу и поддержку инвесторов, которые работают в Украине”, - сказал он.

Читайте такжеРада уволила Яценюка и назначила Гройсмана премьер-министром

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 апреля приняла решение уволить с должности премьер-министра Арсения Яценюка и назначить на эту должность Владимира Гройсмана, который заявил о сложении полномочий председателя Верховной Рады.

Позднее парламент утвердил представленный премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом кадровый состав правительства.

Новый премьер намерен в течение месяца представить пошаговый план работы правительства, а до конца года - среднесрочный план развития страны.