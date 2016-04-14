Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,64 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2564,7640 (14 апреля – 2548,3477)

100 EUR – 2885,8725 (14 апреля – 2879,1232)

10 RUR – 3,8571 (14 апреля – 3,8749)

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,60/25,70 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8710/28,9840 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3870 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6476 гривни/доллар, к этому часу заключено 536 сделок на сумму 292,66 миллиона долларов.