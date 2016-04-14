Новый глава Минагропрода задекларировал 81 тысячу гривень доходов

Новоназначенный министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой, возглавлявший до назначения Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, задекларировал в 2015 году 80,7 тысячи гривень совокупного дохода, сообщается в его декларации, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Согласно декларации, заработная плата нового министра составила в 2015 году 76,9 тысячи гривень, еще 3,8 тысячи гривень Кутовой получил в качестве дивидендов и процентов.

В собственности главы Минагропрода нет никакой недвижимости, земельных участков или транспортных средств. В собственности членов его семьи (дочь и сын) есть квартира площадью 103 квадратных метра. На счету Кутового в банке числится 311,9 тысячи гривень. В прошлом году он также приобрел ценные бумаги на 13,3 миллиона гривень.

В 2014 году весь доход Кутового составила зарплата - 169,9 тысячи гривень. Состав семьи новоназначенного министра был иным - дочь и жена. Члены семьи Кутового в 2014 году получили 37,1 тысячи гривень дохода, который также состоял только из зарплаты.

В 2014 году на членов семьи Кутового были записаны земельный участок 18,9 тысячи квадратных метров, три квартиры площадью 103 квадратных метра, 73 квадратных метра и 72 квадратных метра, автомобиль Porshe Cayenne 2011 года, вклад в банке на 13,2 тысячи гривень, и взнос в уставный капитал предприятия на 30 тысяч гривень. Кутовой не имел никакой недвижимости, земельных участков, транспортных средств, вкладов в банке или ценных бумаг.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, Верховная Рада Украины приняла постановление №4424 о формировании нового состава Кабинета министров.

Премьер министром был избран бывший спикер парламента Владимир Гройсман, а Кутовой - министром аграрной политики и продовольствия.

Кутовой в 2012 году прошел в Верховную Раду от партии "Удар". В 2014 году стал заместителем руководителя фракции "Блок Петра Порошенко". До вхождения в Кабинет министров возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

В 2004-2009 годах Кутовой был финансовым директором инвестиционной компании "XXI век", в 2010-2011 годах возглавлял крупного дистрибьютора семян, удобрений и сельхозтехники "Райз", в 2011 году стал управляющим директором представительства компании "А1 Глобал Холдингс Лимитед" (ликвидирована в 2015 году).