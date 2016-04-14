Lloyds: выход Великобритании из ЕС повлечет экономическую нестабильность

Об этом сообщила британская банковская группа Lloyds, передает Би-би-си. При этом долгосрочное влияние выхода Великобритании оценить сложно, так как пока непонятно, какую позицию выработает страна, оказавшись за пределами ЕС, отмечают в Lloyds.

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В сообщении банка также отмечается, что будущие взаимоотношения Лондона с Евросоюзом очень важны для британского электората, и для многих речь идет не только об экономике.

Общенациональный референдум о членстве Британии в ЕС намечен на 23 июня. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявлял, что намерен вести в преддверии референдума активную кампанию за дальнейшее пребывание в союзе.

В середине марта командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что возможный выход Великобритании из Евросоюза ослабит НАТО на фоне сохраняющихся угроз со стороны России.

Lloyds является крупнейшим розничным банком Великобритании.