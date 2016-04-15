Экономика Китая в первом квартале выросла на 6,7%

Темпы роста ВВП Китая в первом квартале 2016 года составили 6,7%, сообщает Прайм со ссылкой на доклад Национального статистического бюро КНР.

"Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт Китая в первом квартале 2016 года составил 15,85 триллиона юаней (около 2,44 триллиона долларов), что на 6,7% больше, чем в прошлом году", - говорится в докладе.

Отмечается, что рост добавленной стоимости в первичном секторе экономики составил 880 миллиардов юаней (135 миллиардов долларов), прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 2,9%. Рост добавленной стоимости в промышленности составил 5,95 триллиона юаней (915 миллиардов долларов), рост 5,8%. Рост добавленной стоимости в сфере услуг составил 9,02 триллиона долларов (1,38 триллионов долларов), рост 7,6%.

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По итогам 2015 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 6,9%, что стало худшим показателем за последние 25 лет. На 2016 год правительство Китая установило планку роста в интервале от 6,5% до 7%. В абсолютном выражении ВВП Китая в прошлом году составил 67,67 триллиона юаней (около 10,3 триллиона долларов).