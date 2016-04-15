В Германии впервые выпустили монеты номиналом 5 евро

В Германии появилась новая коллекционная монета достоинством 5 евро, сообщает Deutsche Welle.

По данным министерства финансов ФРГ, с четверга, 14 апреля, ее можно получить в филиалах Немецкого федерального банка (Бундесбанка) и в других кредитных институтах страны.

Тема монеты - "Голубая планета Земля". Отказываться от купюры того же достоинства в ФРГ не собираются. В Минфине сообщили, что такая банкнота является признанным платежным средством на территории всего ЕС, тогда как монета номиналом пять евро может быть использована для платежа только внутри Германии.

Коллекционная монета произведена с помощью инновационной технологии: в нее встроено пропускающее свет голубое полимерное кольцо, которое отделяет внутренний металлический круг от внешнего. Не исключено, что в будущем эту технологию начнут применять в производстве и других монет, что позволит эффективнее бороться с фальшивомонетчиками.

"Мы ожидаем, что, благодаря высокотехнологичному производству, необычному внешнему виду и сравнительно малой номинальной стоимости, вырастет интерес и к этой монете, и к нумизматике у других групп населения, в особенности у молодежи", - заявили в министерстве финансов Германии.

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Всего планируется выпустить 2,25 миллиона пятиевровых монет. 250 тысяч из них, произведенные в особо искусной чеканной технике "зеркального сияния", уже раскуплены коллекционерами. Для сравнения: в одном только 2015 году было произведено 600 миллионов банкнот номиналом пять евро.