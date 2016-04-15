С сегодняшнего дня заработали новые правила начисления пенсий

В Украине вступил в силу закон, который возвращает право выходящих на пенсию граждан подавать для начисления пенсии справку о доходах за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года.

Соответствующий закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" был опубликован в газете "Голос Украины" 14 апреля и вступил в силу с сегодняшнего дня.

Данный закон дает право выходящим на пенсию гражданам подавать справку о доходах для начисления пенсии за любые пять лет за период до 2000 года. Такое право украинцы имели до 2016 года, а с 1 января для начисления пенсии использовались данные о зарплате с 2000 года. Это приводило к тому, что пенсионеры, которым пенсии назначались до 31 декабря 2015 года, и те, кому пенсии назначались уже после 1 января 2016 года, могли получить при прочих равных условиях разную пенсию. Также была возможна ситуация, когда человек, работавший после 2000 года без уплаты налогов, при выходе на пенсию получал размер выплаты, рассчитанный на основе доходов до 2000 года. А человек с аналогичными доходами до 2000 года, продолживший работать после 2000 года с уплатой налогов, мог получить меньшую пенсию, если его зарплата после 2000 года стала ниже. При этом такой человек платил в бюджет большую сумму, нежели первый гражданин.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 29 марта усовершенствовала порядок начислений пенсий работникам, достигшим пенсионного возраста и имеющим перерыв в страховом трудовом стаже, приняв за основу и в целом проект закона о внесении изменений в статью 40 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (№3203). За соответствующее решение проголосовали 281 народный депутат при необходимых 226.