Экс-министр финансов Яресько дала несколько советов Кабмину Гройсмана

11:32, 15 апреля 2016
Финансы
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Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько озвучила пять советов для премьер-министра Владимира Гройсмана.

Фото УНИАН

Об этом сообщает "Голос Америки".

По ее словам, несмотря на некоторый показатель роста экономики, украинцы только со временем смогут ощутить преимущества.

"Экономическое благополучие очень зависит от ситуации с безопасностью на Донбассе. Украина предана идее мира, но это требует полной имплементации минских соглашений, прежде всего, со стороны агрессора", - отметила Яресько.

Глобальная экономическая среда сейчас, по ее словам, не в наилучшем состоянии. Об этом свидетельствует доклад МВФ, в котором говорится о чрезвычайно низких темпах роста в развивающихся экономиках.

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Яресько также призвала продолжать путь фискальных ограничений, сокращать дефицит бюджета и жить по средствам.

"Новый украинский Кабмин должен неотрывно выполнять программу МВФ, полностью ее имплементировать, в частности, привести цены на газ к рыночным. Это критически важно", - заявила Яресько.

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Экс-министр добавила, что риск популизма очень высокий, и в этом опасность. Только при полной имплементации программы МВФ Украина сможет восстановить доверие и уверенность не только международных партнеров, но и бизнес-сообщества.

Напомним, 14 апреля Верховная Рада Украины приняла отставку Арсения Яценюка с должности премьер-министра и назначила новым главой правительства Владимира Гройсмана.

В тот же день Верховная Рада Украины приняла постановление о формировании состава Кабинета министров (№4424).

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