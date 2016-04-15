Экс-министр финансов Яресько дала несколько советов Кабмину Гройсмана
Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько озвучила пять советов для премьер-министра Владимира Гройсмана.
Об этом сообщает "Голос Америки".
По ее словам, несмотря на некоторый показатель роста экономики, украинцы только со временем смогут ощутить преимущества.
"Экономическое благополучие очень зависит от ситуации с безопасностью на Донбассе. Украина предана идее мира, но это требует полной имплементации минских соглашений, прежде всего, со стороны агрессора", - отметила Яресько.
Глобальная экономическая среда сейчас, по ее словам, не в наилучшем состоянии. Об этом свидетельствует доклад МВФ, в котором говорится о чрезвычайно низких темпах роста в развивающихся экономиках.
Читайте такжеАмериканская торговая палата призывает Гройсмана продолжить реформы Яценюка
Яресько также призвала продолжать путь фискальных ограничений, сокращать дефицит бюджета и жить по средствам.
"Новый украинский Кабмин должен неотрывно выполнять программу МВФ, полностью ее имплементировать, в частности, привести цены на газ к рыночным. Это критически важно", - заявила Яресько.
Читайте такжеКабинет "нелюбих друзів"
Экс-министр добавила, что риск популизма очень высокий, и в этом опасность. Только при полной имплементации программы МВФ Украина сможет восстановить доверие и уверенность не только международных партнеров, но и бизнес-сообщества.
Напомним, 14 апреля Верховная Рада Украины приняла отставку Арсения Яценюка с должности премьер-министра и назначила новым главой правительства Владимира Гройсмана.
В тот же день Верховная Рада Украины приняла постановление о формировании состава Кабинета министров (№4424).