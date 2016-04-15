С 1 мая у госслужащих будет новый минимальный оклад

Кабинет министров Украины установил минимальный оклад госслужащего с 1 мая на уровне 1723 гривни.

Соответствующее постановление Кабинета министров от 6 апреля №292 опубликовано сегодня в газете "Урядовый курьер".

Как отмечается в постановлении, минимальный размер оклада в размере 1 723 гривни с 1 мая установлен для специалистов государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения. Оклад специалиста госоргана, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины, будет составлять 3 618 гривень.

Директор департамента госоргана, юрисдикция которого распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения, составит 5 169 гривень, а зарплата на аналогичной должности в госоргане, действующем по всей стране, – 8 615 гривень.

Зарплата руководителя госоргана районного значения составит 8 615 гривень, а органа, юрисдикция которого распространяется на всю территорию страны, - 12 061 гривни.

Должностные оклады госслужащих Администрации президента, аппарата Верховной Рады и секретариата Кабинета министров будут на 10% выше тех, которые предусмотрены в данном постановлении.

Также постановление устанавливает надбавки к окладам за ранг госслужащего в размере от 200 гривень, для госслужащих 9 ранга, до 1 000 гривень, для 1 ранга.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 6 апреля 2016 года утвердил условия предоставления госслужащим дополнительных оплачиваемых отпусков.

Согласно постановлению, государственные служащие имеют право на один дополнительный день оплачиваемого отпуска, начиная с пятого года службы. С каждым дополнительным годом госслужбы, начиная с шестого, сотрудник получает по одному дополнительному дню оплачиваемого отпуска.

Также Кабинет министров утвердил условия оплаты труда работников государственных органов, которые не являются госслужащими.

Согласно постановлению, сотрудники госорганов, которые выполняют функции по обслуживанию, то есть не имеют статуса госслужащих, могут иметь оклад от 1747 гривень (для экспедиторов, архивариусов, стенографистов и проч.) до 3620 гривень (для начальника управления или отдела). Такие сотрудники могут также рассчитывать на надбавку в размере 50% от оклада за высокие достижения в труде или выполнение особо важной работы. Предусмотрена и доплата за выполнение работы временно отсутствующего коллеги – в размере до 50% оклада отсутствующего работника.