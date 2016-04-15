Министр финансов Данилюк отрицает причастность к коррупции и офшорам: "Я ни разу не брал взяток"

Новоназначенный министр финансов Александр Данилюк отрицает обвинения в коррупции и сокрытии капиталов в офшорах, а также утверждает, что не занимается предпринимательской деятельностью с 2010 года.

"Я не являюсь коррупционером, за все время пребывания на государственной службе я ни разу не брал взяток и других вознаграждений", - сказал Данилюк в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, комментируя вопрос о наличии у него двух офшорных компаний, зарегистрированных в Лондоне и не внесенных в налоговую декларацию.

"Это не офшор, во-первых. Во-вторых, я ненавижу коррупцию, я всеми фибрами своей души ненавижу коррупцию, я против этого и многие в этом зале знают, что я принимал активное участие в разработке антикоррупционного законодательства", - добавил он.

Министр подчеркнул, что работал в бизнесе большую часть своей жизни, но делал это за границей, прозрачно и чисто.

"С 2010 года, когда я приехал сюда, я не занимался предпринимательской деятельностью, а все это время работал на государство, и это очень серьезно отразилось, кстати, на моем финансовом состоянии", - сообщил он.

Также Данилюк отметил, что, если депутаты хотят ставить на голосование вопрос о снятии его с должности, он к этому готов, но для него новая должность - это вызов.

"Я бы в это правительство даже не пошел, но для меня это вызов, и я вижу свою роль в том, чтобы поддержать это правительство", - резюмировал министр.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 14 апреля приняла решение уволить с должности премьер-министра Арсения Яценюка и назначить на эту должность Владимира Гройсмана, который заявил о сложении полномочий председателя Верховной Рады.

Позднее парламент утвердил представленный премьер-министром кадровый состав правительства, в том числе пост министра финансов занял Александр Данилюк, который ранее был первым замглавы Администрации президента Украины и представителем главы государства в Кабинете министров.