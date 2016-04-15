Новости о "панамагейте": министр промышленности Испании подал в отставку

Министр промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сориа подал в отставку в связи с тем, что оказался вовлечен в "панамский скандал", пишет газета El Pais.

Он также отказался от своего места в парламенте.

"Я заявляю, что с сегодняшнего дня оставляю все виды политической деятельности", - сказал он.

Читайте также"Панамский скандал": ЕС создаст новый "черный список" глобальных "налоговых гаваней" Хосе Мануэль Сориа отрицает обвинения в противозаконной деятельности, но при этом считает необходимым покинуть свой пост, чтобы не нанести ущерб своей партии в преддверии выборов, которые должны пройти в конце года.

"Политика является деятельностью, которая должна быть образцовой во всех проявлениях... Когда это не происходит, то политики должны брать на себя соответствующую ответственность", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Вскрывшаяся информация уже привела к отставке премьер-министра Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона и к началу процедуры импичмента президента Бразилии Дилмы Русеф, признал свою причастность к скандалу и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, его отставки требуют англичане. Подали в отставку и члены руководства крупнейших банков мира.