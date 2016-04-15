Гривня укрепилась на межбанке по 25,47 за доллар

В пятницу, 15 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,40/25,47 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6490/28,7200 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3840/0,3860 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,4747 грн/долл., к этому часу заключено 197 сделок на сумму 73,59 млн долл.