Украинцы в марте продали валюты на $260 миллионов больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины в марте 2016 года составила 259,8 миллиона долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, объем чистой продажи по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, вырос на 113,2 миллиона долларов или в 1,8 раза.

В марте банки продали наличную валюту на 39,8 миллиона долларов, выкупили – на 299,6 миллиона долларов.

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Средневзвешенный курс операций с наличной валютой в марте составил 26,3635/26,7159 гривни/доллар по доллару и 29,2151/29,7875 гривни/евро по евро.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в феврале 2016 года составила 146,6 миллиона долларов.