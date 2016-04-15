"Большая пятерка" ЕС предлагает создать черный список офшоров

Накануне встречи министров финансов 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран (G20) пять государств Европы призвали создать черный список офшоров. В совместном письме, обнародованном в четверг, 14 апреля, министры финансов Германии, Великобритании, Испании, Италии и Франции (так называемая европейская G5) выступили с требованием введения санкций против стран, отказывающихся от сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов, сообщает «Немецкая волна».

Как отмечается в документе, который цитирует агентство AFP, публикация "панамских досье" продемонстрировала "решающее значение борьбы с уклонением от уплаты налогов, агрессивным налоговым планированием и отмыванием денег". Кроме того, участники G5 намерены приложить все усилия для установления истинных владельцев офшорных компаний.

В рамках пилотного проекта предполагается обмен такой информацией в автоматическом режиме. Инициатива G5, базирующаяся на предложенном министром финансов Германии Вольфгангом Шойбле плане из десяти пунктов для новой кампании по борьбе с офшорами, стала, по сути, первой серьезной международной реакцией на публикацию "панамских досье".

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3 апреля немецкая газета Süddeutsche Zeitung и Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовали расследование "Панамские досье", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.