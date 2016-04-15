Рынок ЕС доступен для украинского бизнеса за 10 шагов - предприниматель

"Грядет "золотая лихорадка", с одной поправкой: в роли золота выступает украинская аграрная продукция. Как завоевать лидирующие позиции на европейском потребительском рынке?" - пишет Ирина Мирошник в колонке, опубликованной в "Экономической правде", и приводит собственные рекомендации для украинских компаний, планирующих выведение собственной продукции на европейский рынок.

Точка зрения Мирошник опубликована после дискуссии, вспыхнувшей между главой представительства ЕС Яном Томбинским и Ириной Мирошник на конференции Capturing New Markets, посвященной стратегиям выхода украинских компаний на европейский рынок. Мирошник посчитала, что украинские компании в Европе никто не ждет, в ответ на что Томбинский заявил, что Украина нужна Европе как источник новых идей.

Компания "Укрпластик" известна как производитель гибких упаковочных материалов для пищевой, косметической, фармацевтической, строительной и других отраслей. Входит в TOP-15 европейских и в TOP-25 мировых компаний-производителей упаковки. Поставляет гибкие упаковочные материалы и упаковку в страны Восточной и Центральной Европы, Африки и Азии.

По заявлениям пресс-службы компании, объем экспорта упаковки в европейские страны в 2015 году увеличился на 2 миллиона квадратных метров, всего годовой объем продукции компании составил более 400 миллионов квадратных метров.

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Продукция "Укрпластик" сертифицирована FDA и допущена на рынки США, Канады и Австралии, а также рынки стран, принимающих американский сертификат. Также в 2015 году "Укрпластик" в 19-й раз удостоился первого места на всемирном конкурсе упаковки "World Star Awards" и целого ряда главных наград других профессиональных конкурсов.