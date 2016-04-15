Гройсман обещает закрыть границу для контрабанды и перевести таможню на автоматический режим

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за доработку системы управления рисками грузов на таможне и перевод ее работы в полностью автоматический режим.

Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Эта система есть, но она управляется вручную. И в этом проблема», - сказал Гройсман. Он подчеркнул, что как только таможенники начинают вмешиваться в систему оценки таможенных рисков, сразу таможенники «начинают на этом зарабатывать».

«Система должна быть автоматизирована, и мы должны сделать все, чтобы граница для контрабанды была закрыта», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля текущего года Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства. Новый Кабмин возглавил Владимир Гройсман. В ходе представления программы деятельности правительства Гройсман отметил, что реформа налоговой и таможенной сферы является для него одной из ключевых. В частности, украинская таможня, по мнению Гройсмана, должна работать в автоматическом режиме для «белого» и правильно оформленного импорта.