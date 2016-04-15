Суд разрешил арестовать более двух миллионов гривень на счету Азарова

Счет обнаружила Государственная служба финансового мониторинга Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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"Сотрудники управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей Генпрокуратуры совместно со следователями ГПУ установили, что на указанном счете подозреваемым Азаровым аккумулированы денежные средства в сумме 2,3 млн грн. С целью обеспечения возможной конфискации принадлежащего подозреваемому имущества по ходатайству ГПУ 24 февраля следственным судьей Печерского районного суда наложен арест на указанные денежные средства с запретом осуществления расходных операций", - отметили в Генпрокуратуре.

В ГПУ подчеркнули, что 12 апреля Апелляционный суд Киева согласился с доводами прокурора и подтвердил, что накопленные на банковском счете средства являются предметом, на который может накладываться ограничение в понимании ст. 170 УПК Украины, и признал законным арест средств.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2015 года Печерский райсуд Киева арестовал пенсионный счет Азарова. Арест был наложен по ходатайству следователя Генпрокуратуры в рамках расследования уголовного производства по факту сговора экс-президента Виктора Януковича, Николая Азарова, экс-министра финансов Юрия Колобова, экс-председателя правления "Укртелекома" Георгия Дзекона и директора ООО "ЕСУ" Ильи Солодовского.

4 февраля Апелляционный суд Киева отменил это решение Печерского райсуда.

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Управление специальных расследований Главного следственного управления Генпрокуратуры повторно обратилось с ходатайством ко следственному судье Печерского райсуда Киева. Определением суда от 24 февраля ходатайство было удовлетворено и повторно наложен арест на денежные средства, находящиеся на пенсионном счете Азарова.