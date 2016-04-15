"Тайный миллиардер" Путин задекларировал всего $134 тысячи доходов

Президент РФ Владимир Путин в 2015 году заработал 8,9 млн рублей (134 тысячи долларов - ред.), следует из его декларации, опубликованной на сайте Кремля.

В 2014 году доход Путина составил 7,65 млн рублей. Декларируемое имущество главы РФ за год не изменилось: это земельный участок (1500 кв. м), две квартиры (квартира на 77 кв. м, находящаяся в собственности и на 153,7 кв. м, находящаяся в пользовании), два гаража (по 18 кв. м), три автомобиля (ГАЗ М21, ГАЗ М-21, Нива) и прицеп «Скиф».

Годом ранее доход Путина вырос более чем в два раза: в апреле 2014 года он указом увеличил себе и главе правительства Дмитрию Медведеву зарплату в три раза.

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Как сообщал УНИАН, телеканал BBC One показал документальный фильм Ричарда Билтона «Тайные богатства Путина», в котором российский президент обвиняется в том, что использовал свою власть, чтобы накопить тайное состояние.

По оценке автора фильма, Владимир Путин — самый богатый человек в Европе и один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 40 миллиардов долларов.

Отмечается, что у Владимира Путина есть недвижимость в Испании. Об этом в фильме говорил подполковник юстиции Андрей Зыков, который вел так называемое «дело Путина». Деньги на строительство коттеджей были якобы переведены в Испанию корпорацией «Двадцатый трест». По факту хищения бюджетных средств руководством этой корпорации было заведено уголовное дело, которое расследовал Зыков, будучи тогда следователем по особо важным поручениям. Он утверждает, что в хищении средств этим акционерным обществом замешан лично Путин, по чьей инициативе оно и было создано.

Российский бизнесмен Макс Фридзон в фильме обвиняет Владимира Путина, в том, что тот якобы получил 4% нефтяной компании Фридзона, когда был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Компания получила эксклюзивные права на поставку авиатоплива в аэропорт «Пулково». По словам Фридзона, изначально Путин просил долю в размере 15%, однако ни в каких документах это не было отражено. Кремль, в свою очередь, подобные обвинения отрицает.

Люди из близкого окружения Владимира Путина называют его Михаилом Ивановичем — так звучит псевдоним президента, рассказал журналисту бывший глава «Совкомфлота» Дмитрий Скарга.

Скарга также рассказал телеканалу, что в марте 2002 года курировал передачу Путину яхты «Олимпия» от Романа Абрамовича за 45 миллионов долларов. По утверждению Скарга, яхта была передана Путину через оффшорную компанию, но настоящим владельцем являлся лично президент. «Текущие расходы на яхту оплачивались из российского бюджета», — рассказал собеседник BBC. Частым гостем яхты был, в частности, друг президента Геннадий Тимченко, до 2014 года бывший владельцем нефтетрейдера Gunvor. В фильме сказано, что у Путина были инвестиции в этой компании.