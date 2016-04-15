НБУ купил сегодня у банков $22 миллиона

Национальный банк Украины на аукционе сегодня, 15 апреля, купил 22 млн долл.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,4907 грн/долл., а общий объем принятых заявок участников рынка – 27,1 млн долл.

По данным дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 15:00 установились на уровне 25,45/25,50 грн/долл.

Средневзвешенный курс на межбанке, по данным НБУ, к этому часу установился на уровне 25,4734 грн/долл., участники рынка заключили 474 сделки на сумму 205,78 млн долл.