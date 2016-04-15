ЕС, США и еще шесть стран поддержали требование Украины к России устранить торговые ограничения

Требование Украины в рамках Всемирной торговой организации о немедленном устранении торговых ограничений и разблокировке транзита со стороны России поддержали 8 членов "Большой двадцатки", среди которых Евросоюз, США, Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея.

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в Twitter.

"Обсудили на заседании совета по торговле товарами ВТО ограничения украинского экспорта и транзита (со стороны - УНИАН) РФ. Требование - немедленное устранение РФ всех ограничений, обеспечение свободы транзита! Позиция Украины поддержана ЕС, США, Канадой, Австралией, Японией, Турцией, Швейцарией, (Южной - УНИАН) Кореей", - написала она.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины изучает ситуацию относительно препятствий, с которыми сталкиваются украинские экспортеры, везущие свои товары в страны Азии и Кавказа через Российскую Федерацию.

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В феврале текущего года Украина и Россия заблокировали взаимный транзит грузовых автомобилей в рамках общих санкционных действий, имеющих взаимный характер. Вместе с тем, с 25 февраля - в результате проведенных переговоров - транзит был возобновлен. Национальная полиция Украины определила транзитные маршруты для проезда грузовых автомобилей из Российской Федерации. Так, маршруты предполагают движение из/в Россию через два пункта пропуска в Сумской и Харьковской областях.