Любитель iPhone Медведев задекларировал $132 тысячи доходов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в прошлом 2015 году заработал почти 8,8 миллиона рублей (132,3 тысячи долларов - ред).

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба кабмина РФ, передает Прайм.

Годом ранее, в 2014 году, Медведев заработал более 8 млн рублей, в 2013 году - согласно декларации - 4,2 млн рублей.

Согласно декларациям за прошлые годы, у премьер-министра РФ в длительной аренде на 49 лет находится земельный участок 47 соток, в собственности - квартира площадью 367,8 квадратных метров, и два автомобиля - ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга главы российского правительства, Светлана Медведева, как и в позапрошлом году, за 2015 год ничего не заработала. У нее в собственности осталась иномарка Volkswagen Golf, два машиноместа, в ее пользовании - квартира в 367,8 квадратных метров.

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Президент РФ Владимир Путин в прошлом году заработал 8,9 млн рублей, указано в декларации о доходах главы РФ, размещенной на сайте Кремля. Это на 1,23 млн рублей больше, чем годом ранее.