Гривня уходит на выходные с курсом 25,50 за доллар

В пятницу, 15 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,42/25,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6630/28,7510 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3840 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4750 грн/долл., к этому часу заключено 552 сделки на сумму 332,65 млн долл.