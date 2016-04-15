Розенко назвал приоритеты нового правительства в реформировании социальной сферы

Основные приоритеты нового правительства в реформировании социальной сферы коснутся пенсионной реформы, трудового законодательства, системы занятости и социального страхования, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

«Во-первых, провести пенсионную реформу. Законопроекты находятся в Верховной Раде, нужно вернуться к этому вопросу и определиться, по какому пути мы идем. Во-вторых, принять новый Трудовой кодекс. В-третьих, реформировать систему социального страхования - объединить фонды социального страхования», - цитирует Розенко пресс-служба.

Также, по словам вице-премьера, уже полностью подготовлен и согласован со всеми сторонами вопрос реформирования Службы занятости и системы занятости населения в стране.

Как отмечается в сообщении, Розенко, который ранее возглавлял Министерство социальной политики, будет координировать деятельность сразу нескольких ведомств. Основная задача - это координация деятельности, минимум речь идет о Министерстве здравоохранения, Министерстве социальной политики и Пенсионного фонда.

Розенко также подчеркнул, что нужно возвращаться к вопросу введения медицинского страхования. «Во всем мире (медицинское страхование - УНИАН) - это система, которая либо является частью социального страхования, либо частью социальной политики», - цитирует Розенко пресс-служба. Вице-премьер также отметил, что в большинстве стран мира Министерство здравоохранения и Министерство социальной политики представляют собой единый орган.

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля 2016 года Верховная Рада Украины приняла постановление № 4424 о формировании состава Кабинета министров.

Премьер министром был избран бывший спикер парламента Владимир Гройсман. Павел Розенко, который был министром социальной политики в предыдущем правительстве, стал вице-премьер-министром. Министерство социальной политики возглавил Андрей Рева, до этого бывший заместителем Винницкого городского головы. Должность Министра здравоохранения пока остается вакантной.

Кабинет министров в мае 2015 года зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №2767 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий».

Верховная Рада 5 ноября 2015 года приняла в первом чтении проект нового Трудового кодекса.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» относительно обеспечения деятельности фондов социального страхования в период реорганизации». Согласно принятому закону, началась процедура реорганизации фондов социального страхования путем объединения Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в единый Фонд социального страхования Украины, которая завершится ориентировочно в начале второго полугодия 2016 года.