Оккупационные власти Крыма хотят превратить полуостров в "офшорную зону"

Представитель оккупационной власти - губернатор Севастополя Сергей Меняйло предложил организовать в Крыму "зону повышенной комфортности" - подобие офшора - вместо действующей Свободной экономической зоны (СЭЗ).

Об этом он заявил в пятницу в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), передает ТАСС.

"Я бы не стал говорить "офшор", с одной стороны, а, с другой стороны, на сегодняшний момент мы можем уже амнезировать действие на территории Крыма и Севастополя Свободной экономической зоны. Есть определенные результаты, но итоги работы показывают, что нужно искать механизмы для придания дополнительной возможности роста экономики", - сказал он. "Нужны дополнительные льготы и преференции для привлечения как инвестора, так и капитала", - пояснил Меняйло.

По словам Меняйло, около $255 млрд концентрируется в зонах с особой юрисдикцией. "Я думаю, не плохо было бы, если бы часть этих средств поступала и работала у нас. Ожидаемый эффект появления "зоны повышенной комфортности" можно посчитать только приблизительно, но всем понятно, что он будет довольно значительный", - добавил губернатор.

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Расследование базируется на данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.