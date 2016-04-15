Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2547.5042 (15 апреля – 2564.7640)

100 EUR – 2874.6037 (15 апреля – 2885.8725)

10 RUR – 3.8572 (15 апреля – 3.8571)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 15 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,42/25,50 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6630/28,7510 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3820/0,3840 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4750 грн/долл., к этому часу заключено 552 сделки на сумму 332,65 млн долл.