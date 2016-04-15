МВФ заявил, что готов продолжить сотрудничество с новым правительством Украины

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд готов продолжить сотрудничество с новым правительством Украины, утвержденным Верховной Радой Украины 14 апреля текущего года.

Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне сказал глава Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

«Мы готовы и далее поддерживать Украину, и ожидаем встречи с новым правительством», - сказал Томсен.

При этом он подчеркнул, что Фонд готов завершить процесс согласования второго пересмотра программы реформ с Украиной, утвержденной в марте 2015 года.

Как сообщал УНИАН, утверждение нового правительства страны стало результатом преодоления глубокого политического кризиса, в котором Украина пребывала последние несколько месяцев. Формирование правительства стало возможным после формирования в парламенте новой коалиции на базе двух крупнейших фракций - Блока Петра Порошенко и «Народного фронта» экс-премьера Арсения Яценюка.

Говоря о будущих задачах нового правительства, президент Украины Петр Порошенко назвал безальтернативным сотрудничество с Международным валютным фондом.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

На данный момент идет второй пересмотр программы. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

В начале апреля МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,5%, а также ухудшил прогноз инфляции по итогам года до 15,1%. Одновременно Фонд сохранил прогноз по безработице в текущем году - на уровне 9,2% по методологии Международной организации труда.