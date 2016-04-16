Fitch сохранил кредитный рейтинг России на уровне "BBB-"

Об этом говорится в сообщении агентства, передает ТАСС.

Рейтинг подтвержден "на фоне сильного внешнего баланса России и низкой потребности в суверенном финансировании в условиях зависимости от цен на нефть, рисков со стороны госуправления, низкого потенциала роста и геополитической напряженности", говорится в сообщении.

Fitch также отмечает снижение опасений по поводу сокращения резервов на покрытие оттока капитала и долговой нагрузки.

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По прогнозу Fitch, профицит счета текущих операций в 2016 году окажется достаточным для покрытия ожидающегося оттока капитала в размере $40 млрд. Fitch прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,9% ВВП против 2,4% в 2015 году при учете средней цены на нефть на уровне $35 за баррель.

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Fitch ожидает, что инфляция в России останется выше таргета ЦБ РФ на уровне 4% к концу 2017 года. При этом текущее замедление инфляции до 7, 3% в марте текущего года с 16,9% в апреле 2015 года маловероятно приведет к смягчению монетарной политики ЦБ РФ в 2016 году.