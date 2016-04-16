Самой выгодной валютой 2016 года признана замбийская квача

​По данным экспертов экономического агентства Bloomberg, самой выгодной валютой 2016 года стала замбийская квача, передает РБК.

Именно эта валюта по темпам роста в 2016 году опередила остальные 150 валют мира. С начала года национальная денежная единица Замбии выросла по отношению к доллару на 19,9%. Для сравнения, золото подорожало на 16,3%.

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Рост замбийской квачи связан с повышением цен на медь, поскольку эта страна по запасам медных руд занимает одно из ведущих мест в мире. В прошлом году замбийская валюта обрушилась на 42%.

Однако в середине января цены на медь достигли семилетних минимумов, после ч​его пошли в рост. ​​