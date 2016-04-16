Самой выгодной валютой 2016 года признана замбийская квача
С начала года замбийская квача подорожала по отношению к доллару США на 19,9%, опередив все остальные валюты мира.
По данным экспертов экономического агентства Bloomberg, самой выгодной валютой 2016 года стала замбийская квача, передает РБК.
Именно эта валюта по темпам роста в 2016 году опередила остальные 150 валют мира. С начала года национальная денежная единица Замбии выросла по отношению к доллару на 19,9%. Для сравнения, золото подорожало на 16,3%.
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Рост замбийской квачи связан с повышением цен на медь, поскольку эта страна по запасам медных руд занимает одно из ведущих мест в мире. В прошлом году замбийская валюта обрушилась на 42%.
Однако в середине января цены на медь достигли семилетних минимумов, после чего пошли в рост.